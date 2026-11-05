La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua se sumó a la campaña de donación voluntaria de sangre, con una nutrida participación de estudiantes, docentes y personal universitario, quienes acudieron desde primera hora a realizar su donación de manera altruista.

La comunidad universitaria demostró que la solidaridad también se practica desde el aula: donar sangre es un acto de responsabilidad social, empatía y compromiso con quienes más lo necesitan; por ello, la Dra. Ingrid Rubio, líder del programa de obtención de sangre del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, reconoció la respuesta de la comunidad FCPyS y explicó que la sangre “es un tejido que no se puede fabricar; el ser humano es el único que la produce y la donación es la única manera de obtenerla. La sangre de un donador voluntario y altruista va a salvar muchas vidas.”

Además, la Dra. Rubio destacó que el estado de Chihuahua se encuentra en segundo lugar a nivel nacional en donación altruista y voluntaria, un logro que refleja la cultura de solidaridad de la entidad. Cabe mencionar que dentro de los análisis de sangre se incluyen estudios del tipo sanguíneo, VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Sífilis, Brucelosis y Chagas.

Participaron 104 predonantes, de los cuales 84 unidades fueron aptas. Al terminar el proceso de donación, los participantes quedaban unos minutos en observación para su posterior recuperación, en donde se les otorgó fruta, proteína y agua para su hidratación. Asimismo, cada uno recibió un reconocimiento por su valiosa participación.

Finalmente, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea agradeció a la Universidad Autónoma de Chihuahua por abrir sus puertas, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por su participación y a cada persona que donó.