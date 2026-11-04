La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez informó que para este miércoles se esperan condiciones mayormente soleadas, con una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una probabilidad de lluvia de entre el 0 y el 3 por ciento.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante el día se registrarán vientos con velocidades de entre 5 y 25 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 26 y 30 kilómetros por hora, bajo condiciones de cielo soleado.
Para esta noche se prevé un descenso en la temperatura hasta alcanzar una mínima de 11 grados centígrados, con cielo mayormente despejado y una probabilidad de precipitación de entre el 1 y el 3 por ciento. Los vientos se mantendrán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora.
En cuanto al pronóstico extendido, para el jueves 5 de noviembre se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 10 grados centígrados, con cielo soleado y probabilidades de lluvia de entre el 1 y el 3 por ciento. Los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 26 y 32 kilómetros por hora.
Para el viernes 6 de noviembre se anticipa una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 11 grados, con condiciones mayormente soleadas y una probabilidad de precipitación de entre el 0 y el 30 por ciento. Se mantendrán vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 32 kilómetros por hora.
Ante las variaciones de temperatura entre el día y la noche, la Dirección General de Protección Civil recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, cuando se registrarán las temperaturas más bajas.
Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal y de Protección Civil, ante cualquier actualización en las condiciones meteorológicas.
Pronostica Protección Civil miércoles soleado y temperatura máxima de 23 grados en Ciudad Juárez
La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez informó que para este miércoles se esperan condiciones mayormente soleadas, con una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una probabilidad de lluvia de entre el 0 y el 3 por ciento.