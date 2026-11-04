La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez informó que para este miércoles se esperan condiciones mayormente soleadas, con una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una probabilidad de lluvia de entre el 0 y el 3 por ciento.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante el día se registrarán vientos con velocidades de entre 5 y 25 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 26 y 30 kilómetros por hora, bajo condiciones de cielo soleado.

Para esta noche se prevé un descenso en la temperatura hasta alcanzar una mínima de 11 grados centígrados, con cielo mayormente despejado y una probabilidad de precipitación de entre el 1 y el 3 por ciento. Los vientos se mantendrán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora.

En cuanto al pronóstico extendido, para el jueves 5 de noviembre se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 10 grados centígrados, con cielo soleado y probabilidades de lluvia de entre el 1 y el 3 por ciento. Los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 26 y 32 kilómetros por hora.

Para el viernes 6 de noviembre se anticipa una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 11 grados, con condiciones mayormente soleadas y una probabilidad de precipitación de entre el 0 y el 30 por ciento. Se mantendrán vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 32 kilómetros por hora.

Ante las variaciones de temperatura entre el día y la noche, la Dirección General de Protección Civil recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, cuando se registrarán las temperaturas más bajas.

Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal y de Protección Civil, ante cualquier actualización en las condiciones meteorológicas.