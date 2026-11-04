El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Álex Domínguez, exigió a las autoridades federales una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre los diversos señalamientos públicos que involucran al narcojunior de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente priista cuestionó las recientes declaraciones públicas de López Beltrán, sobre un discurso político alejado de la realidad con la intención de deslindarse de las serias acusaciones de presunta corrupción, sus viajes por todo el mundo, los lujos multimillonarios y el huachicol por lo que sus declaraciones son un insulto que no merece la sociedad mexicana.

“México está cansado de discursos, simulaciones y justificaciones de los malos gobiernos de Morena y la mal llamada 4T, Los mexicanos merecen respuestas claras sobre los señalamientos en contra del corrupto de Andy pues nadie puede pretender que una declaración pública borre las dudas sobre el origen de su patrimonio”, expresó.

Señaló que las investigaciones periodísticas, filtraciones y testimonios difundidos sobre presuntas operaciones empresariales relacionadas con Amílcar Olán y otros personajes cercanos a la familia del expresidente deben ser revisados por las autoridades competentes, en este caso por una fiscalía General de la República autónoma y no de rodillas ante la federación y sin la protección política de todo el gobierno de la República.

“No podemos permitir que los apellidos, las influencias políticas o la cercanía con el poder sean utilizados como mecanismos de protección. Si existen elementos que acrediten la comisión de delitos, las autoridades tienen la obligación de proceder conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones”, puntualizó.

“La corrupción no puede combatirse únicamente desde el discurso mientras se toleran sospechas de privilegios entre quienes pertenecen al círculo más cercano del poder. México necesita instituciones fuertes, investigaciones independientes y consecuencias legales cuando se acrediten responsabilidades”, manifestó.

Finalmente, el presidente estatal del PRI Chihuahua reiteró que la exigencia de transparencia y rendición de cuentas debe aplicarse a todos los actores políticos, independientemente de su filiación partidista o parentesco con quien ocupó la Presidencia de México.