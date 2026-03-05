Resguardan a otros menores tras muerte de niño de 6 años

Ciudad Juárez.– Un menor de seis años perdió la vida este jueves en el hospital 66 del IMSS de Ciudad Juárez, luego de que ingresara con golpes visibles y señales de posible maltrato, informaron autoridades locales. La situación ha generado conmoción entre vecinos y familiares, así como el inicio de una investigación penal por parte de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor llegó al nosocomio sin signos vitales y con evidencias de lesiones físicas graves. Tras la notificación al Ministerio Público, las autoridades detuvieron a la madre y al padrastro del niño, quienes serán investigados por posible abuso y homicidio en agravio de un menor.

Fuentes oficiales señalan que otros menores que convivían en el hogar, incluyendo una niña y un bebé, fueron resguardados por personal de Protección Civil y trabajadoras sociales, para garantizar su seguridad mientras se desarrolla la investigación.

Vecinos del sector expresaron su consternación y exigieron que se esclarezcan los hechos. Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación de maltrato infantil y recordaron que existen líneas de atención disponibles para la protección de los menores.

La Fiscalía informó que continuará con las investigaciones correspondientes, incluyendo entrevistas y peritajes, para determinar con claridad las causas de la muerte y deslindar responsabilidades legales.

Este caso se suma a otros incidentes recientes de violencia en la ciudad que han puesto el foco en la necesidad de reforzar la protección de la infancia y la vigilancia social en los hogares con menores.