jueves, marzo 5, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Resguardan a otros menores tras muerte de niño de 6 años
Ciudad JuárezPortada

Resguardan a otros menores tras muerte de niño de 6 años

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

Ciudad Juárez.– Un menor de seis años perdió la vida este jueves en el hospital 66 del IMSS de Ciudad Juárez, luego de que ingresara con golpes visibles y señales de posible maltrato, informaron autoridades locales. La situación ha generado conmoción entre vecinos y familiares, así como el inicio de una investigación penal por parte de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor llegó al nosocomio sin signos vitales y con evidencias de lesiones físicas graves. Tras la notificación al Ministerio Público, las autoridades detuvieron a la madre y al padrastro del niño, quienes serán investigados por posible abuso y homicidio en agravio de un menor.

Fuentes oficiales señalan que otros menores que convivían en el hogar, incluyendo una niña y un bebé, fueron resguardados por personal de Protección Civil y trabajadoras sociales, para garantizar su seguridad mientras se desarrolla la investigación.

Vecinos del sector expresaron su consternación y exigieron que se esclarezcan los hechos. Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación de maltrato infantil y recordaron que existen líneas de atención disponibles para la protección de los menores.

banner

La Fiscalía informó que continuará con las investigaciones correspondientes, incluyendo entrevistas y peritajes, para determinar con claridad las causas de la muerte y deslindar responsabilidades legales.

Este caso se suma a otros incidentes recientes de violencia en la ciudad que han puesto el foco en la necesidad de reforzar la protección de la infancia y la vigilancia social en los hogares con menores.

You Might Also Like

You may also like

Participa empresa de transporte especial Star Soluciones en Expo seguridad

Atiende la JMAS reportes de vecinos del fraccionamiento Banús 360

Condonarán pago de inscripción y titulación a 650 jóvenes indígenas universitarios

Realizará la UACJ Jornadas de Bienestar el 10 y 11 de marzo

Purgará casi 45 años en la cárcel por asesinar a chofer de...

Reconocen derechohabientes a 439 trabajadores del IMSS Chihuahua por sus buenos servicios