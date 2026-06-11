Colapsa circulación por semáforos apagados

Una falla en el suministro eléctrico dejó fuera de operación dos semáforos sobre la avenida Talamás Camandari, lo que provocó un severo congestionamiento vehicular durante la tarde de este miércoles en el suroriente de Ciudad Juárez. El problema se registró en el tramo comprendido entre la calle Mesa Central y la calle Irma Ferri de Reyes.

La situación comenzó alrededor de las 4:00 de la tarde, una de las horas de mayor flujo vehicular en la zona, cuando los conductores se percataron de que ambos semáforos permanecían apagados. Ante la falta de señalización, los automovilistas tuvieron que avanzar de manera alternada, como si se tratara de cruces con señal de cuatro altos.

La maniobra obligó a los conductores a detenerse constantemente para ceder el paso, lo que redujo considerablemente la velocidad de circulación y generó largas filas de vehículos en ambos sentidos de la avenida. Algunos automovilistas reportaron retrasos importantes para poder atravesar el sector afectado.

El caos vial se prolongó por al menos una hora, periodo durante el cual cientos de conductores enfrentaron complicaciones para llegar a sus destinos. La falta de funcionamiento de los semáforos evidenció nuevamente la vulnerabilidad de una de las principales arterias del suroriente de la ciudad, donde cualquier interrupción en la infraestructura vial suele traducirse en importantes afectaciones al tránsito.