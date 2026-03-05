Conflicto en Medio Oriente provoca largas filas en puentes internacionales

Largas filas se registran nuevamente en los puentes internacionales que conectan Ciudad Juárez con El Paso, luego de que autoridades estadounidenses intensificaran las revisiones en los cruces fronterizos ante el aumento de tensiones internacionales derivadas del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes de automovilistas que intentan cruzar hacia Estados Unidos, los tiempos de espera han llegado a superar entre una y hasta tres horas, especialmente en los principales puentes utilizados diariamente por trabajadores, estudiantes y personas que realizan compras en el vecino país.

Las filas más largas se han observado en cruces como el Puente Internacional Paso del Norte y el Puente Internacional Córdova–Las Américas, donde cientos de vehículos permanecen formados durante largos periodos mientras se realizan revisiones más detalladas por parte de las autoridades.

Según se ha informado, el reforzamiento de la vigilancia forma parte de medidas de seguridad implementadas ante el conflicto que involucra a Irán, con el objetivo de realizar inspecciones más exhaustivas y evitar el posible ingreso de personas que representen algún riesgo para la seguridad nacional.

Este tipo de medidas no es nuevo en la región fronteriza. En otras ocasiones, cuando se han registrado conflictos internacionales de gran magnitud en el Medio Oriente, como durante la Guerra de Irak, las autoridades estadounidenses también han reforzado los controles en los cruces fronterizos con México.

Ante este escenario, no se descarta que las largas filas en los puentes internacionales entre Ciudad Juárez y El Paso continúen de manera indefinida mientras persistan las tensiones internacionales, lo que podría seguir afectando a miles de personas que diariamente cruzan la frontera por motivos laborales, comerciales o personales.