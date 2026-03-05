Irán niega ataques a países vecinos en medio de guerra regional

Ciudad de México, 5 de marzo de 2026 – En medio del conflicto que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel, el gobierno iraní ha descartado su participación en ataques recientes contra varios países vecinos, aunque informes de inteligencia y declaraciones de gobiernos regionales apuntan a su presunta implicación.

Autoridades de Irán han señalado que no han lanzado ataques hacia naciones como Azerbaiyán, Turquía, Omán o Arabia Saudita. Según la Cancillería iraní, estas acusaciones son “infundadas” y podrían ser parte de maniobras de desinformación destinadas a involucrar a Irán en incidentes que no provocó.

A pesar de estas negaciones, distintos gobiernos regionales han reportado ataques con drones y misiles que consideran provenientes del territorio iraní. Azerbaiyán, por ejemplo, acusó a Irán de atacar instalaciones en la región de Nakhchivan, incluyendo aeropuertos y zonas civiles, aunque Teherán ha rechazado categóricamente estas afirmaciones.

Expertos en seguridad destacan que la complejidad del conflicto y la presencia de milicias aliadas a Irán podrían dificultar la atribución directa de cada ataque. “No todos los incidentes necesariamente reflejan órdenes directas de Teherán; algunos grupos podrían actuar por su cuenta o bajo otras estrategias regionales”, explicó un analista de defensa.

Mientras tanto, Irán continúa concentrando sus operaciones en objetivos de Estados Unidos e Israel, incluidos ataques con misiles y drones contra bases militares y posiciones estratégicas de ambos países. Según informes recientes, estas acciones forman parte de la campaña militar más amplia en la que Irán ha admitido su participación directa.

La comunidad internacional observa de cerca esta disputa de versiones, ya que cualquier escalada en la región podría afectar la estabilidad de Oriente Medio y el comercio energético global. Organismos diplomáticos llaman a la verificación de hechos y a evitar atribuciones precipitadas mientras se desarrollan investigaciones sobre los incidentes reportados.