Afición juarense celebra triunfo parcial de México ante Sudáfrica en pantalla gigante

La emoción mundialista se hizo sentir este día en el suroriente de Ciudad Juárez, donde cientos de aficionados se reunieron en el Estadio 8 de Diciembre para seguir en vivo el encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica dentro de la Copa Mundial 2026.

Desde el mediodía, familias completas, grupos de amigos y aficionados al futbol comenzaron a llegar al inmueble, donde fue instalada una pantalla gigante para transmitir el partido. El ambiente estuvo marcado por el entusiasmo de los asistentes, quienes celebraron cada jugada del conjunto nacional y estallaron en júbilo cuando México tomó ventaja de 1-0 en el marcador.

Para hacer frente a las altas temperaturas, se colocaron varias carpas que brindaron sombra a los asistentes, permitiendo que los aficionados disfrutaran con mayor comodidad del encuentro.

De acuerdo con estimaciones realizadas en el lugar, alrededor de 400 personas acudieron al estadio para apoyar a la Selección Mexicana y vivir la experiencia mundialista en comunidad.

La actividad forma parte de los espacios habilitados para que la ciudadanía pueda seguir los partidos del Mundial 2026, generando puntos de encuentro donde prevalece la convivencia familiar y la pasión por el futbol.

Mientras avanzaba el encuentro, los asistentes mantenían la esperanza de que el equipo mexicano conservara la ventaja y sumara una victoria más en la justa mundialista, en medio de un ambiente festivo que convirtió al Estadio 8 de Diciembre en una auténtica fiesta deportiva.