Retiran puestos de comida del camellón central frente a clínica 35 del IMSS

Durante este martes, autoridades municipales retiraron varios puestos de comida instalados en el camellón central del cruce de las avenidas Valentín Fuentes y Benemérito de las Américas, frente a la Clínica 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El operativo formó parte de acciones de reordenamiento urbano y se llevó a cabo con apoyo de maquinaria pesada, sin que se reportaran incidentes durante el desarrollo de las labores.

En el sitio participaron dependencias municipales como Regulación Comercial, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Seguridad Pública, Vialidad y Ecología, que realizaron el desmontaje y retiro de las estructuras instaladas, incluida una antena colocada en el área.

El director de Regulación Comercial, Óscar Guevara, informó que estas intervenciones se realizan en distintos puntos de la ciudad para atender zonas con afectaciones a la movilidad y al paso peatonal.

Debido a los trabajos, la avenida Benemérito de las Américas permaneció cerrada en ambos sentidos, mientras que en la Valentín Fuentes la circulación se mantuvo abierta de manera controlada, con apoyo de agentes de Vialidad.

En fechas recientes se han realizado operativos similares en zonas cercanas a unidades médicas del IMSS, donde autoridades municipales han retirado puestos instalados en áreas que interfieren con la circulación y el tránsito peatonal.

