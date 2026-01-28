La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que en sus instalaciones se habría registrado un posible caso de sarampión, por lo que llamaron a la comunidad estudiantil a mantener una vigilancia sistemática y mantener informados de la situación.

De acuerdo con el reporte de la máxima casa de estudios, el supuesto contagio habría ocurrido en la Facultad de Medicina del grupo 2216, y actualmente se encuentran a la espera de confirmar si el contagio es positivo o negativo.

“La Facultad de Medicina ha llevado a cabo diversas campañas de vacunación a su comunidad, como parte de las acciones permanentes de prevención y cuidado de la salud”, apuntó la UNAM.

A través de un comunicado la Universidad Nacional Autónoma México brindó detalles del caso sospecha de sarampión, sin embargo, no precisó si el posible contagio sería una mujer o un hombre, pero aseguró que el departamento de salud está al pendiente del estudiante.

“El Departamento de Salud Pública de la Facultad dará seguimiento puntual a la persona identificada como caso sospechoso, con el fin de establecer e implementar medidas epidemiológicas”, acotó.

Asimismo, como una medida adicional la UNAM informó que personal sanitario del Instituto Mexicnao del Seguro Social (IMSS) acudirá a sus instalaciones para realizar una revisión, esto para reforzar las acciones preventivas y de orientación sátira en la comunidad estudiantil.

“La Facultad de Medicina continuará dando seguimiento puntual a esta situación y mantendrá informada a su comunidad, reiterando su compromiso con la protección de la salud colectiva y el bienestar de todos”, destacó.

Recomendaciones a la comunidad universitaria:

-Vigilar estrechamente la aparición de síntomas compatibles con sarampión (fiebre, conjuntivitis y tos)

-Mantener adecuadamente ventilados las áreas de trabajo tal como aulas y espacios comunes

-Informa de inmediato a la Coordinación de Servicios a la Comunidad en caso de presentar síntomas o sospecha

Publimetro