Rinden homenaje a la memoria de Marco Licón Barraza

Familiares, amigos, colaboradores y autoridades estatales se reunieron la mañana de este miércoles para rendir homenaje a la memoria de Marco Licón Barraza, en una ceremonia celebrada en el Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Al acto acudieron trabajadores de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), funcionarios del Gobierno del Estado y personas cercanas, quienes destacaron su trayectoria de servicio y el compromiso que mantuvo con la comunidad juarense.

Durante la ceremonia se llevaron a cabo diversas guardias de honor en señal de respeto y reconocimiento. Los asistentes recordaron a Licón Barraza como una persona íntegra, dedicada a su trabajo y comprometida con el bienestar de la ciudadanía.

Concluido el homenaje, los servicios funerarios seguirán con la velación en la funeraria Perches, así como una misa que se celebrará en el templo San Juan XXIII.

La ceremonia estuvo marcada por muestras de solidaridad y afecto hacia la familia, así como por el reconocimiento al legado que dejó en el servicio público y entre quienes tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado.