¿Se apagó el viento? Planta de energía eólica muestra una drástica caída en inventarios

Ciudad Juárez.- Mientras la industria manufacturera de Ciudad Juárez enfrenta un periodo de desaceleración y ajustes en diversas plantas, una situación particular ha comenzado a llamar la atención de quienes transitan por la zona donde opera una maquiladora dedicada a la fabricación de aspas para aerogeneradores.

A diferencia de otras empresas cuyos productos permanecen al interior de las instalaciones, esta planta exhibe gran parte de su producción en extensos patios de almacenamiento, donde durante los primeros meses del año podían observarse decenas de enormes aspas destinadas a la generación de energía eólica. Sin embargo, en las últimas semanas esos espacios lucen prácticamente vacíos.

La imagen contrasta notablemente con la observada entre enero y marzo de este año, cuando los lotes permanecían llenos de componentes listos para ser transportados hacia parques eólicos ubicados en distintas regiones de México y del extranjero. Actualmente, la ausencia de estas estructuras ha despertado interrogantes sobre el estado de la producción en la planta.

Ciudad Juárez alberga empresas especializadas en la manufactura de tecnología para energías renovables, particularmente componentes para aerogeneradores. No obstante, existe una paradoja industrial: aunque en la ciudad se fabrican equipos capaces de producir energía limpia a partir del viento, las condiciones geográficas locales no permiten desarrollar proyectos eólicos de gran escala como ocurre en otros estados del país.

Ante el panorama económico que atraviesa la frontera, algunos trabajadores y observadores de la industria consideran que la disminución visible del inventario podría estar relacionada con una reducción temporal en la demanda o con ajustes en los ritmos de producción. En los últimos meses diversas maquiladoras han recurrido a paros técnicos, convenios temporales con empleados o disminuciones en sus operaciones debido a la incertidumbre económica y comercial.

Hasta el momento no existe información oficial que indique un cierre de la planta o una suspensión definitiva de actividades. Sin embargo, la ausencia de las gigantescas aspas en los patios de almacenamiento se ha convertido en un indicador visible que refleja las dudas sobre el comportamiento actual de uno de los sectores industriales vinculados a la energía renovable en Ciudad Juárez.