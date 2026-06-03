El calor gana la batalla: adelantan cierre de clases el 12 de junio

CIUDAD JUÁREZ.– Las altas temperaturas que se han registrado en la región fronteriza ya comienzan a impactar el desarrollo de las actividades escolares, al grado de que las autoridades educativas determinaron adelantar el cierre de las clases regulares en todo el estado de Chihuahua.

Con pronósticos que rondan los 40 grados centígrados para los próximos días, la Secretaría de Educación y Deporte informó que el último día de clases ordinarias será el próximo 12 de junio, una medida que busca proteger la salud de miles de estudiantes ante las condiciones extremas del clima.

Aunque hasta el momento no se ha reportado el cierre anticipado de escuelas primarias o secundarias en Ciudad Juárez por decisión propia, directivos y docentes han tenido que realizar ajustes en algunas actividades para evitar que los alumnos permanezcan expuestos al intenso calor durante largos periodos.

En diversos planteles, las actividades deportivas y recreativas al aire libre han sido limitadas o reprogramadas, mientras que los maestros refuerzan constantemente las recomendaciones de hidratación. Los estudiantes acuden a clases con botellas de agua y buscan refugiarse en las áreas con sombra durante los recesos.

El problema, sin embargo, va más allá de las medidas preventivas. Padres de familia y docentes han señalado que algunos planteles continúan enfrentando dificultades relacionadas con sistemas de aire acondicionado insuficientes o con equipos de enfriamiento que requieren mantenimiento, una situación que se vuelve más evidente conforme aumentan las temperaturas.

Ciudad Juárez ha experimentado en años recientes episodios de calor extremo que han obligado a las autoridades a tomar medidas extraordinarias para proteger a la comunidad estudiantil. En esta ocasión, el adelanto en el cierre de las actividades académicas busca evitar riesgos como golpes de calor, deshidratación y otros problemas asociados a las altas temperaturas.

Mientras el verano apenas comienza, el reto para las escuelas será mantener condiciones adecuadas para el aprendizaje durante los últimos días del ciclo escolar, en una ciudad donde el termómetro continúa ascendiendo y donde cada grado adicional se siente dentro de las aulas.

Este tema también puede desarrollarse con entrevistas a padres, maestros y alumnos para mostrar cómo se vive realmente el calor dentro de los salones y qué escuelas enfrentan mayores dificultades por la falta de sistemas de enfriamiento.