—Arden las redes tras muerte del Nemesio Oseguera

—Violencia expandida, el efecto dominó en varios estados

–La gobernadora Maru Campos se puso las pilas en Juárez

Qué domingo lleno de sobresaltos violentos vivió el país, como nunca. Y es que la muerte de “El Mencho” sacudió el tablero del gobierno mexicano y dejó a más de uno con el Jesús en la boca y el WhatsApp echando chispas.

Desde temprana hora de ayer, las redes sociales se llenaron de rumores de la muerte del jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación, circularon videos borrosos y audios que parecían sacados de las series del narco de Netflix. Más tarde se confirmó el abatimiento de El Mencho, lo que desató la violencia como nunca.

El operativo de las fuerzas armadas en Jalisco, que terminó con el abatimiento del líder del CJNG, se convirtió en uno de esos eventos donde la realidad supera cualquier ficción. Y como ya es costumbre, la versión oficial llegó después de horas de incertidumbre y nerviosismo colectivo.

La Secretaría de la Defensa Nacional soltó el comunicado de rigor, que los militares, tras trabajos de inteligencia, repelieron una agresión y entre los caídos, ahí estaba Rubén “N”, alias “El Mencho”. Eso sí, la identificación pericial sigue pendiente, porque en México todo puede pasar —y a veces hasta revivir, pregúntales a los narcos “difuntos” de sexenios pasados.

Lo que nadie puede negar es el caos que se vivió en Jalisco y otras regiones, narcobloqueos, autos quemados, y el aeropuerto de Guadalajara casi convertido en zona de guerra. La población, entre el miedo y la desesperación, tuvo que refugiarse en casa mientras gobernadores y autoridades declaraban “código rojo” y cancelaba clases, eventos y hasta las ganas de salir a comprar el pan.

La violencia, como suele suceder, no se quedó quieta. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, Colima, Zacatecas… todos sufrieron los coletazos de la operación.

Y mientras el Gabinete de Seguridad presumía bloqueos desactivados y armamento asegurado, la pregunta que flota en el aire es: ¿esto significa el principio del fin del CJNG o apenas el inicio de una nueva temporada de terror?

Expertos y políticos aprovecharon para pedir transparencia, protección y estrategias integrales. Porque la neutralización de un capo —aunque sea de alto impacto— no basta para resolver el desastre de fondo. Y ahí está el reto, fortalecer instituciones, consolidar el Estado de derecho y entender que la seguridad no se arregla con balazos ni comunicados.

La Embajada de Estados Unidos y varios países lanzaron su alerta y las aerolíneas internacionales ajustaron vuelos. México, fue otra vez, noticia mundial.

Tal parece que en este país la política y la violencia son como el chile de todos los moles, nunca falta en la mesa, siempre pica y, cuando menos lo esperas, te deja con la boca abierta.

Aquí en Chihuahua la Mesa de Seguridad se reunió para alistar estrategia especial por si las moscas; por lo pronto, el fiscal César Jáuregui descartó violencia extrema como en otros estados y tranquilizó a los chihuahuenses.

***********

Tras el abatimiento de “El Mencho”, los líderes de Chihuahua se volcaron en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora todos aplauden el “golpe contundente” al CJNG.

Aunque la reacción del crimen organizado se sintió duro y tupido, balaceras, bloqueos y caos en varios estados. Eso sí, el Ejército y las fuerzas federales recibieron lluvias de reconocimientos, aunque la ciudadanía nomás sigue esperando que la inseguridad no se instale en la puerta de su casa.

Dicen que los abrazos y no balazos ya pasaron de moda y que la presión de Trump obligó a cambiar el discurso. A ver si ahora no resulta que para quedar bien con el vecino del norte se desata una guerra peor que la que se intentó evitar.

Por cierto, no falta quien recuerde aquellas declaraciones donde se afirmaba que México era tierra de cárteles. Pues hoy, el gobierno tuvo que actuar, aunque sea para calmar la boca del gringo.

Eso sí, más vale que las autoridades estén listas, porque la venganza no se va a hacer esperar y, como ya vimos, el crimen organizado no se anda por las ramas. Ojalá que esta vez no se trate de solo fuegos artificiales y realmente haya paz y justicia.

***********

La gobernadora Maru Campos se puso las pilas y el pasado fin de semana salió a convivir con militantes y simpatizantes del PAN, justo después de que se aventaron un recorrido por la colonia Infonavit Frontera para informar las acciones de gobierno.

El motivo fue platicar con la raza, escuchar las broncas y presumir los avances en transporte, salud y apoyo a la niñez. Por ahí sonaron los proyectos como JuárezBus, MediChihuahua, NutriChihuahua y las Estancias Infantiles; programas que, según ellos, están cambiando vidas.

Maru no perdió oportunidad para agradecer y hacer énfasis en que el trabajo no es solo para el partido, sino para despertar corazones juarenses.

Y como no podía faltar, Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN, le entró al quite, prometiendo que la gente se sentirá orgullosa de los gobiernos azules.

Buscan que el PAN logré conectar con la ciudadanía y generar una estrategia de cara a las elecciones del 2027 en donde está en juego la gubernatura.