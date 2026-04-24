El desmantelamiento del mega laboratorio de metanfetaminas en la Sierra de Chihuahua el pasado fin de semana, ejecutado por agentes de la Fiscalía General del Estado y bajo el liderazgo de la gobernadora Maru Campos representa un de los golpes más contundente al crimen organizado.

Sin embargo, el éxito se vio empañado por la tragedia: durante el regreso del convoy, una de las camionetas cayó en un barranco, y como resultado murieron dos agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y dos de la CIA.

Así este operativo se convirtió en un punto de inflexión no sólo por el golpe certero al narco, sino por la controversia generada en torno a la participación de agentes extranjeros y el debate sobre la soberanía nacional.

La tragedia ocurrida no solo trajo tristeza, sino que también complicó el caso y generó una discusión más profunda sobre los riesgos y desafíos de la colaboración internacional en temas de seguridad.

La noticia adquirió relevancia nacional cuando se reveló la intervención de agentes estadounidenses, lo cual provocó la reacción inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria federal cuestionó públicamente la presencia de la CIA en territorio mexicano, y aseguró que su gobierno desconocía dicha participación y sugirió que pudo haberse violado la soberanía y la Ley de Seguridad Nacional.

Este pronunciamiento, lejos de ser un simple reclamo protocolario, puso sobre la mesa la tensión histórica entre la cooperación internacional y el respeto a los límites constitucionales.

Este pronunciamiento no fue solo una queja formal, sino que recrudeció la tensión que existe desde el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador entre la colaboración internacional y la narrativa oficial sobre el respeto a las leyes y límites de la Constitución mexicana.

Sheinbaum ha mantenido una postura firme en defensa de la soberanía nacional, especialmente ante presiones del gobierno estadounidense —en particular durante la administración de Donald Trump— que ha buscado intervenir directamente en la lucha contra los carteles mexicanos.

Su discurso, reiterado en múltiples foros, es claro: no permitirá el injerencismo ni la participación de agentes extranjeros en operaciones de combate al narcotráfico dentro de México.

Por lo que la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua desató una batalla política que rápidamente escaló al Senado, donde el grupo parlamentario de Morena exigió que la gobernadora Maru Campos y el Fiscal César Jáuregui comparecieran ante la cámara alta para explicar en qué condiciones se permitió dicha participación.

Mientras el debate se intensifica, la gobernadora Maru Campos solicitó una audiencia con la presidenta Sheinbaum para aclarar los detalles del operativo y la participación de los agentes estadounidenses; la fecha para el encuentro está programada para el 28 de abril.

Antes de ello, Campos sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en instalaciones federales allá en la Ciudad de México, donde conversaron sobre el tema en comento.

Cabe destacar que, en medio de la confrontación, la maquinaria panista de Chihuahua puso en marcha la estrategia para defender a la gobernadora, desde el partido y la tribuna del Congreso local fijaron sus posicionamientos a favor del gobierno de Chihuahua.

Destacan que la prioridad Maru Campos siempre ha sido la protección de las familias chihuahuenses y mexicanas, y que todas las decisiones tomadas por la gobernadora buscan salvaguardar a la población, incluso en circunstancias complejas.

Además, coinciden que la colaboración internacional, cuando es necesaria, fortalece la capacidad del estado para hacer frente a organizaciones criminales, y que la participación de agentes extranjeros fue en estricto apego a la legalidad, enfocada en objetivos comunes de seguridad.

Recalcan la buena voluntad de la gobernadora al solicitar audiencias y reuniones tanto con la presidenta como con el secretario de Seguridad, mostrando apertura y buena fe para explicar cada paso del operativo y despejar dudas institucionales.

Hay que destacar que la lucha contra el narcotráfico y especialmente este tipo de operativos evidenció la complejidad que implica combatir al crimen organizado cuando intervienen factores internacionales, tragedias humanas y debates sobre la soberanía nacional.

A pesar de la polémica lo más conveniente es que el gobierno estatal como el federal demuestren la buena voluntad para aclarar los hechos y buscar soluciones apegadas a la legalidad, anteponiendo siempre la protección de la población.

Este caso deja ver la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación con Estados Unidos, pero también hacer valer los límites constitucionales y mantener un diálogo abierto con las instituciones internacionales para enfrentar los retos de seguridad en México, que no son pocos.