La Parroquia Santa Inés, ubicada en la zona de Salvarcar, en Ciudad Juárez, destaca no solo por su importancia espiritual, sino también por la belleza de su arquitectura de estilo tradicional, la cual se ha convertido en un atractivo visual que llama la atención de quienes transitan por el sector.

El templo presenta una estructura sólida y armoniosa, con elementos clásicos de la arquitectura religiosa que evocan recogimiento, solemnidad y tradición. Su fachada, cuidadosamente trabajada, y sus detalles constructivos hacen que el recinto luzca imponente y elegante, especialmente cuando es captado en video o fotografía desde distintos ángulos.

Ramón Delgado, feligrés de la parroquia, aseguró que Santa Inés mantiene una labor evangélica muy activa, con múltiples actividades comunitarias que fortalecen la fe y la convivencia entre los vecinos. Señaló que el templo ha sido un punto de encuentro constante para la comunidad.

Asimismo, destacó que la iglesia no siempre tuvo la apariencia que hoy luce, ya que con el paso de los años fue mejorando su estructura gracias al esfuerzo conjunto de los feligreses. “Con los años el templo fue mejorando su estructura hasta quedar como está actualmente, muy hermosa y llamativa”, expresó.

Hoy, la Parroquia Santa Inés se levanta como un símbolo de fe, constancia y belleza arquitectónica, cuya vista resulta impactante y digna de ser apreciada, especialmente a través de imágenes y videos que permiten dimensionar la majestuosidad de este espacio religioso que forma parte del entorno urbano de Salvarcar.