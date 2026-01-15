—Los regidores de Morena se pusieron gallitos

—Jesús Salais se fue riquis en contra de Iván Pérez

El deliciense Mario Mata Carrasco, flamante director ejecutivo de la Junta Central de Agua, cruzó la línea hasta Ciudad Juárez para reunirse con Marco Licón Barraza, su homólogo de la JMAS. Y, ¡aguas!, porque no vino a saludar nada más: el objetivo, fue orquestar una apretadita de tuercas a los deudores del vital líquido.

Literal, quieren que todos le entren al pago, sí o sí.

Anunciaron el programa “Todos Pagamos el Agua”, que hasta invitaron a Carlos Ortiz, representante de la gobernadora Maru Campos aquí en juaritos.

Y para que no digan que no fueron transparentes, los funcionarios se apersonaron ante los medios, prometiendo descuentos y facilidades de pago para que nadie tenga pretexto.

Ahora sí que, como diría mi abuelita, “al buen pagador, pocas palabras”. La JCAS y la JMAS quieren que los juarenses aprovechen los descuentos: van del 40 al 90 por ciento según el tamaño del adeudo, y se extienden hasta el 31 de marzo de 2026 para casas, negocios y hasta el 31 de agosto de 2027 para escuelas y oficinas públicas.

No olviden que el agua es asunto de todos.

Pero no todo es solidaridad y buen corazón. Resulta que este apretón tiene su doble filo. Mario Mata dejó clarito que, si todos pagan, habrá más lana para obras; de entrada, lanzó un reto a los conchudos directores de escuelas a pagar el agua y a cambio tendrán más obras de mejora a la infraestructura educativa.

Presumió que en cuatro años se han invertido 4 mil 520 millones de pesos en infraestructura, y solo el año pasado se soltaron 1,577 milloncitos dijo. O sea, el mensaje es: paguen para que les toque tantito del pastel de inversión… y no anden luego diciendo que no hay agua o que el drenaje truena.

Por otro lado, Marco Licón, el mero mero de la JMAS Juárez, sacó pecho y dijo que con este programa buscan acompañar a los usuarios y, de paso, fortalecer el changuis del organismo. Y es que, con las finanzas apretadas, cada peso cuenta para que la red siga jalando y no se les caiga el teatrito.

************

Los regidores de Morena en Juárez se pusieron gallitos y al fin se animaron a enviarle al Gobierno del Estado el exhorto para que la Operadora de Transporte extienda el servicio del Juárez Bus hasta las 2 de la mañana, como habían prometido y como lo venían cacareando desde hace rato.

Pero el que tiene la última palabra, el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, salió a decir que nanay, que por más buena onda que sea la propuesta—sobre todo para los que chambean de noche—, primero hay que sacar la calculadora, ver si de verdad se justifica el gasto y cuántos usuarios saldrían beneficiados.

El Cabildo ya había hecho su tarea y aprobó el exhorto—nada mal para quienes quieren cumplirle a la raza—, pero de La Peña dejó clarito que todavía no reciben ni la solicitud formal, y que tampoco van a ponerle piedritas al presupuesto nomás por quedar bien.

Dicen en los pasillos que el asunto ya está bien politizado. Morena quiere colgarse la medalla de gestor social y echarle el balón al Gobierno del Estado, mientras que en Palacio no están muy convencidos de gastar más si el beneficio es pa’ poquitos.

Así que, por lo pronto, el Juárez Bus sigue parando a la misma hora y los trabajadores nocturnos tendrán que seguir arreglándoselas como puedan. Eso sí, la grilla apenas empieza y seguro veremos más jaloneos, comunicados y declaraciones para ver quién se lleva el crédito… o la culpa.

Moraleja: En política, los exhortos van y vienen, pero los usuarios siguen esperando en la parada a que llegue el dichoso camión.

************

A la… que cosa, el activista Jesús Salais se fue riquis en contra del abogado Iván Pérez, Don Chuy escribió en su pared de Facebook un mensaje nada amigable en contra del presidente de Canaco.

Resulta que Jesús Salais, el activista de vocación y de Facebook, se fue con todo y sin filtro contra Iván Pérez, el abogado que encabeza la CANACO. No es cualquier cosa, eh: Don Chuy no dudó en soltar un mensaje ácido, casi de esos que uno lee con café y pan dulce, pero que dejan sabor amargo entre los involucrados.

Según Salais, Pérez anda con la puntada de querer afiliar a todos los de las segundas a la CANACO, para que paguen una cuota igualita que la de los grandes empresarios. Pero la suerte, como en las mejores telenovelas, no le sonríe al susodicho: ya varios empresarios con cartera abultada se salieron de la CANACO porque—según el activista—“no sirve para nada”.

No es casualidad que Salais se lance cada vez que huele a Cruz Pérez Cuéllar; es parte de su sistema operativo. Usualmente, donde aparece un tema relacionado con el alcalde, ahí está Salais metiendo ruido y promoviendo la revocación de mandato. No hay descanso: el activista no deja pasar nada, y menos si se trata de sus rivales favoritos.

Mientras tengamos a Salais en el ring político de la ciudad, las redes sociales seguirán siendo el escenario de broncas, declaraciones y memes.