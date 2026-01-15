El mantenerse al margen de los vaivenes políticos ha sido uno de los factores clave para que el sistema de agua potable de Chihuahua sea considerado uno de los mejores del país, aseguró Mario Mata, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS).

El funcionario explicó que la JCAS opera con una estructura ajena a los movimientos partidistas, ya que su conformación es mayoritariamente ciudadana, lo que permite una toma de decisiones enfocada en el servicio y no en intereses políticos.

Detalló que tanto la Junta Central como las juntas municipales de agua son organismos descentralizados y ciudadanizados, diseñados para garantizar continuidad en los proyectos y estabilidad en la operación del sistema hidráulico.

Mata señaló que los Consejos Administrativos de las Juntas de Agua son presididos por ciudadanos y no por funcionarios electos o designados, y que la mayoría de sus integrantes también pertenecen a la sociedad civil.

Esta estructura, afirmó, ha permitido otorgar al agua el valor estratégico que merece, al ser un recurso fundamental para el desarrollo social, la industria y el crecimiento de las comunidades en el estado de Chihuahua.