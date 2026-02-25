miércoles, febrero 25, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Satoshi Mori, animador y director japonés, fallece a los 41 años
Tendencia

Satoshi Mori, animador y director japonés, fallece a los 41 años

by EdiciónJuárez
written by EdiciónJuárez 0 comments

La industria de la animación japonesa reportó el fallecimiento del creador y animador Satoshi Mori, fundador del estudio Gift-o’-Animation, quien murió el 20 de febrero a los 41 años, según confirmó el estudio Kinema Citrus, con el que mantuvo una estrecha colaboración profesional.

Mori inició su carrera en 2005 como animador intermedio y clave, especializado en secuencias mecánicas y de acción. A lo largo de su trayectoria participó en producciones reconocidas del anime japonés, entre ellas la serie Made in Abyss, así como episodios de The Rising of the Shield Hero y distintas temporadas de la franquicia Cardfight!! Vanguard.

En 2015 fundó Gift-o’-Animation, un estudio dedicado a labores de apoyo y producción dentro del sector, con el cual contribuyó de forma destacada al relanzamiento de la franquicia Cardfight!! Vanguard, donde participó como director de episodios y director general en entregas recientes.

El comunicado difundido por su familia no precisó la causa de su muerte, aunque señaló que Mori atravesaba una enfermedad prolongada. Sus seres queridos agradecieron el apoyo recibido y señalaron que falleció en paz.

banner

Compañeros de la industria y seguidores del anime expresaron condolencias por su muerte y destacaron la importancia de su trabajo tanto en la producción como en el crecimiento del talento emergente dentro del medio, consolidando una influencia notable en la animación contemporánea.

You Might Also Like

You may also like

México envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba

Bomba ciclónica azota el noreste de EE.UU. con nieve histórica

Francia designa a Christophe Leribault como nuevo director del Museo del Louvre

Yuko Yamaguchi se despide del personaje de Hello Kitty tras cuatro décadas

Suple comerciante de la Central a Sergio Mayer en la Cámara de...

Refuerzo militar en Puerto Vallarta; despliegan 103 elementos de la Marina tras...