Satoshi Mori, animador y director japonés, fallece a los 41 años

La industria de la animación japonesa reportó el fallecimiento del creador y animador Satoshi Mori, fundador del estudio Gift-o’-Animation, quien murió el 20 de febrero a los 41 años, según confirmó el estudio Kinema Citrus, con el que mantuvo una estrecha colaboración profesional.

Mori inició su carrera en 2005 como animador intermedio y clave, especializado en secuencias mecánicas y de acción. A lo largo de su trayectoria participó en producciones reconocidas del anime japonés, entre ellas la serie Made in Abyss, así como episodios de The Rising of the Shield Hero y distintas temporadas de la franquicia Cardfight!! Vanguard.

En 2015 fundó Gift-o’-Animation, un estudio dedicado a labores de apoyo y producción dentro del sector, con el cual contribuyó de forma destacada al relanzamiento de la franquicia Cardfight!! Vanguard, donde participó como director de episodios y director general en entregas recientes.

El comunicado difundido por su familia no precisó la causa de su muerte, aunque señaló que Mori atravesaba una enfermedad prolongada. Sus seres queridos agradecieron el apoyo recibido y señalaron que falleció en paz.

Compañeros de la industria y seguidores del anime expresaron condolencias por su muerte y destacaron la importancia de su trabajo tanto en la producción como en el crecimiento del talento emergente dentro del medio, consolidando una influencia notable en la animación contemporánea.