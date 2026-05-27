La CONCANACO SERVYTUR México anunció la expansión nacional de la Ruta del Pacto por la Prosperidad, Justicia Económica y Seguridad, una estrategia territorial para enfrentar dos de los principales frenos de la economía real: la extorsión y la tramitología.

El presidente de CONCANACO SERVYTUR México, Octavio de la Torre de Stéffano, informó que el modelo iniciado en Tijuana se ampliará, a partir de la segunda quincena de junio, a 31 municipios más, con cobertura estratégica en las 32 entidades federativas. “Trabajar sin miedo, cumplir sin trabas y crecer con oportunidades: esa es la base de la prosperidad local”, afirmó.

La ruta se enfocará en los municipios más poblados de cada estado, donde ocurre la vida económica cotidiana: colonias, mercados, corredores comerciales, destinos turísticos, centros de servicios y negocios familiares. CONCANACO SERVYTUR destacó que esta agenda se construye en coordinación nacional.

La Confederación ha sostenido mesas de trabajo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar una agenda a favor de las empresas familiares, la seguridad económica, la simplificación de trámites, el financiamiento y el fortalecimiento de las economías locales.

En esta ruta también participa la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, ANEF G32, como parte del esfuerzo por colocar a las empresas familiares en el centro de la agenda pública. En materia de seguridad, la Confederación subrayó la importancia de fortalecer la denuncia anónima, el acompañamiento empresarial y las mesas locales de atención, en línea con la agenda nacional contra la extorsión y la coordinación institucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch.

De acuerdo con CONCANACO SERVYTUR, la extorsión puede representar un costo potencial de entre 0.4% y 1% del PIB, equivalente a 105 mil y 350 mil millones de pesos anuales. Además, la Encuesta Nacional de Victmización de Empresas (ENVE 2024) reportó que en 2023 se registraron 2.9 millones de delitos contra empresas; de ellos, 25.5% fueron extorsiones y 88% afectaron a micronegocios.

Como parte de esta estrategia, CONCANACO SERVYTUR impulsa el uso del Observatorio Interactivo de Incidencias Delictivas, herramienta que permite dar seguimiento territorial a la problemática y a la armonización legal en materia de extorsión.

De acuerdo con la Confederación, 63% de las entidades federativas ya cuentan con reforma publicada, 31% tienen iniciativa en proceso y 6% permanecen pendientes o sin proyecto localizado. El Observatorio puede consultarse en: www.concanaco.org/observatorio-interactivo-de-incidencias-delictivas.

El segundo frente será la simplificación regulatoria. CONCANACO SERVYTUR advirtió que la sobrerregulación también tiene un alto costo económico: su impacto total, directo e indirecto, puede ubicarse entre 1.5% y 2.5% del PIB, es decir, entre 544 mil y 907 mil millones de pesos.

Además, 28.2% de las unidades económicas consideraron que el marco regulatorio fue un obstáculo para cumplir sus objetivos de negocio. Con el apoyo y acompañamiento de la Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC), cámaras confederadas han impulsado la entrega de 1,582 oficios para solicitar a alcaldesas y alcaldes sumarse al convenio con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el objetivo de reducir duplicidades, costos ocultos, tiempos de espera y espacios de discrecionalidad.

El modelo contempla la participación de gobiernos, cámaras empresariales, academia, sociedad civil, fundaciones, especialistas en seguridad ciudadana y sectores productivos. “Este pacto no es solo una firma. Es una red de corresponsabilidad para proteger la economía local, promover la cultura de la legalidad y poner a las empresas familiares en el centro de la agenda nacional”, concluyó De la Torre.