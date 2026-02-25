miércoles, febrero 25, 2026
México envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba

EdiciónJuárez
written by EdiciónJuárez 0 comments

El Gobierno de México envió un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este martes zarparon desde el puerto de Veracruz los buques de apoyo logístico Papaloapan y Huasteco, pertenecientes a la Armada de México, con un total de 1 193 toneladas de víveres destinados a la población cubana.

De acuerdo con el reporte oficial, el buque Papaloapan transporta 1 078 toneladas de alimentos de primera necesidad, principalmente frijol y leche en polvo. Por su parte, el Huasteco lleva 92 toneladas de frijol y 23 toneladas adicionales de víveres diversos. Parte de esta última carga fue reunida gracias a donaciones de organizaciones sociales con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.

Para las maniobras de movilización, carga y estiba se desplegaron más de 350 elementos navales, además de una grúa y cinco montacargas. Las autoridades estiman que el trayecto marítimo hasta territorio cubano tomará aproximadamente cuatro días.

La cancillería mexicana destacó que este envío forma parte de la política de solidaridad internacional del país, especialmente con naciones latinoamericanas que atraviesan situaciones críticas. Este es el segundo cargamento humanitario enviado a Cuba en lo que va del año, luego de una primera entrega realizada a mediados de febrero.

La ayuda llega en un contexto complejo para Cuba, que enfrenta dificultades económicas, escasez de productos básicos y problemas energéticos que han afectado a la población en los últimos meses.

