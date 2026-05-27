La Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) recibió una inversión de 2 millones 453 mil pesos del Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (FECTI) para fortalecer el programa y laboratorio especializado en Tecnología de Montaje Superficial (Surface-Mount Technology, SMT) de la institución.

Iván Martínez Mendoza, docente del área de Ingeniería Industrial, informó que la propuesta presentada fue una de las 62 seleccionadas entre más de 730 participantes en la convocatoria.

El FECTI es una estrategia del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y del Instituto de Innovación y Competitividad (I2C), para impulsar proyectos de investigación, capacitación, infraestructura y emprendimiento.

Martínez Mendoza explicó que el plan de trabajo deberá concluirse en un plazo de 12 meses e incluye la adquisición de maquinaria especializada como cargadores, conveyors, descargadores de tablillas e impresora de pasta, así como el mantenimiento al horno de reflujo y a la unidad pick and place existentes.

Añadió que también se implementará un programa de capacitación intensiva dirigido a cinco docentes de las áreas de Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería Industrial.

Indicó que la meta es que el laboratorio SMT, ubicado en el Edificio E del campus universitario y conocido como “Metamatics”, opere completamente renovado para diciembre de este año.

Asimismo, señaló que las áreas académicas ya preparan nuevas iniciativas tecnológicas para futuras convocatorias del FECTI.

El rector de la UTPN, Francisco Llera, y Martínez Mendoza acudieron a la ceremonia de entrega simbólica del recurso, realizada en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH).