El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, entregó 369 paquetes de impermeabilizante a familias del sector oriente de la ciudad, como parte de las acciones para apoyar a los hogares durante la temporada invernal.



Los apoyos fueron otorgados a familias que previamente hicieron su solicitud ante la dependencia, con el objetivo de atender una de las necesidades más sentidas en esta época del año, proteger las viviendas de filtraciones y goteras provocadas por las bajas temperaturas y las lluvias.



El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que estas acciones se realizan por instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, priorizando a quienes más lo necesitan.



Cada paquete entregado incluye tres cubetas de impermeabilizante de 19 litros, con una duración aproximada de hasta cinco años, además de malla y cepillo, lo que permite a las y los beneficiarios contar con un kit completo para la correcta protección del techo de sus viviendas.



“Por instrucciones del alcalde estamos atendiendo a quienes más lo necesitan con distintos apoyos; ayer entregamos apoyos alimenticios en el oriente de la ciudad y hoy toca apoyar a familias del poniente con impermeabilizante”, expresó el funcionario.



Vallejo Quintana destacó que la Dirección de Desarrollo Social mantiene presencia constante en diversos sectores de la ciudad, impulsando acciones que impactan de manera directa en la calidad de vida de las familias juarenses, especialmente durante el invierno, cuando los problemas de humedad representan un riesgo para la salud y el bienestar de los hogares.