El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, fueron localizados por personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y ambos se encuentran a salvo.

En redes sociales el funcionario señaló que tras un operativo federal, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), SSPC en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México hallaron al presidente municipal de Taxco y a su padre.

El 12 de abril, Juan Vega Arredondo fue privado de la libertad, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según algunas versiones, el director del hospital general de Taxco fue secuestrado por un grupo armado durante la mañana del sábado y horas más tarde se localizó la camioneta en la que viajaba.

Por otro lado, fuentes del hospital que dirigía informaron que Juan Vega no participó en una reunión que tenía programada los directivos del nosocomio el sábado.

Unas horas después, también se reportó la desaparición del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, quien presuntamente fue privado de la libertad mientras intentaba negociar la liberación de su padre.

De acuerdo a distintas versiones, la madrugada de este lunes, el alcalde fue citado al barrio de Casahuate, en la cabecera municipal de Taxco, para negociar la recuperación de Vega Arredondo.

Tras la desaparición del alcalde, fuentes federales informaron que iniciaron una búsqueda para localizar a ambas personas.

Informaron que en la operación participan 500 soldados del Ejército y la Guardia Nacional, así como policías estatales y agentes de la Fiscalía General de Estado (FGE) en municipios colindantes de Guerrero, Morelos y Estado de México.

ElUniversal