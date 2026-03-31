Localizan con vida a Carmiña Miroslava Castro, repostera privada de la libertad en Culiacán

La creadora de contenido y repostera Carmina Miroslava Castro Salazar fue ubicada con vida luego de haber sido reportada como privada de la libertad en Culiacán, hecho que generó amplia preocupación entre familiares, clientes y seguidores.

La joven, reconocida por su emprendimiento “Rosa Dely” y por su actividad en redes sociales, fue vista por última vez la tarde del domingo 29 de marzo en el sector La Conquista. De acuerdo con reportes preliminares, un grupo de hombres armados habría llegado hasta su domicilio para llevársela por la fuerza, lo que motivó la activación del Protocolo Alba por parte de la Fiscalía de Sinaloa.

Desde el lunes por la mañana, sus familiares difundieron su ficha de búsqueda y pidieron apoyo para dar con su paradero, mientras que autoridades estatales comenzaron operativos y labores de rastreo en distintas zonas de la ciudad.

Este martes se confirmó que Carmina Miroslava fue localizada y ya se encuentra de vuelta con su familia. La Fiscalía no ha detallado las condiciones en las que ocurrió su rescate ni si existen personas detenidas en relación con el caso, aunque informó que la investigación seguirá abierta para esclarecer lo sucedido.

La noticia de su aparición provocó alivio entre la comunidad que sigue su trabajo, ya que la joven se ha posicionado como una figura conocida en Culiacán por sus recetas, cursos y contenido relacionado con repostería.