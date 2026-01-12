La Dirección General de Protección Civil informó que durante la noche de ayer se atendió un reporte de personas con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono.



Al arribar al lugar, elementos operativos y paramédicos de la dependencia realizaron la valoración médica correspondiente a las personas afectadas. Tras la evaluación, se determinó que no fue necesario efectuar traslados hospitalarios, ya que los pacientes se encontraban estables.



De acuerdo con el reporte, la intoxicación fue provocada por un boiler, por lo que se emitieron recomendaciones preventivas a los ocupantes del inmueble, con el fin de evitar futuros incidentes relacionados con la acumulación de monóxido de carbono.



La Dirección General de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a tomar medidas de prevención, entre ellas realizar mantenimiento periódico a boilers, calentadores y estufas con personal certificado; verificar que los equipos cuenten con una adecuada salida de gases al exterior; mantener libres y sin obstrucciones las rejillas de ventilación; evitar el uso de boilers, anafres, parrillas o braseros en espacios cerrados; no dormir con aparatos de combustión encendidos; e instalar detectores de monóxido de carbono en el hogar, especialmente cerca de las habitaciones.



Asimismo, se recomienda que ante la presencia de síntomas como dolor de cabeza, mareo, náuseas, somnolencia o confusión, se salga de inmediato a un área ventilada y se solicite apoyo de los servicios de emergencia.