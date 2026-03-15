El llamado hacia la competencia y la euforia de cada victoria nuevamente se sintió y resonó en el Complejo Deportivo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), así como en el exclusivo San Miguel Tenis Club durante dos días de emociones desbordadas.

La Universiada Estatal 2026, organizada por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación A. C. (CONDDE), cumplió su cometido de ser el filtro hacia la siguiente, y se convirtió en el escenario donde la UACJ demostró por qué es una potencia deportiva a nivel regional.

Del 13 al 14 de marzo, los corazones de cientos de atletas latieron al unísono del balón, la velocidad y la precisión.

Cada punto, cada gol, cada kata y cada canasta fueron pasos firmes hacia el sueño de llegar a la etapa regional. Y cuando el polvo de la batalla se asentó, una verdad emergió imparable: la UACJ tendrá una representación masiva en la siguiente ronda.

La odisea del poderío fronterizo

La etapa culminante de la fiesta estatal deportiva se desarrolló en la cancha donde los equipos hablaron más fuerte. La duela del Centro de Entrenamiento Deportivo Universitario (CEDU) —al interior del Complejo Deportivo de la UACJ— vibró con la intensidad del básquetbol sala varonil, que con un juego sólido y contundente selló su pase a la Universiada Regional.

Posteriormente, la cosecha en esta disciplina no terminó ahí; la nueva modalidad que ha revolucionado el baloncesto, el básquetbol 3×3, vio cómo tanto la rama varonil como la femenil impusieron su ritmo y calidad para colarse también a la fase que tendrá lugar del 22 al 30 de abril en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

El fútbol rápido, otra de las disciplinas que despierta pasiones, también tuvo acento fronterizo. El fútbol bardas varonil y femenil demostraron que el talento en Ciudad Juárez no entiende de géneros. La pasión, precisión y coordinación de ambos equipos fueron los complementos clave para superar a sus rivales estatales, asegurando su lugar en la siguiente etapa, donde se medirán a lo mejor del deporte universitario de la región.

Las artes y la precisión también sellan su boleto

Más allá de los deportes de conjunto, la delegación de la UACJ brilló con luz propia en las disciplinas individuales. En el tatami del Gimnasio de Alto Rendimiento del Complejo la concentración y la técnica milimétrica de la selección de karate do les valió no solo el reconocimiento, sino la clasificación a la Universiada Regional. Con katas impecables y combates de alto nivel, los karatecas fronterizos prometen dar pelea en Chihuahua capital.

Por su parte, las raquetas de la UACJ también dijeron presente. En las impecables canchas del San Miguel Tenis Club, la selección de tenis demostró por qué es un semillero de talento. Cada servicio y cada drive fueron golpes de autoridad que terminaron por concretar una de las clasificaciones más amplias y exitosas que se recuerden para la institución en una fase estatal.

Rumbo a la UACH: la fiesta continúa…

Con la clausura de este 14 de marzo, el camino apenas comienza. Ahora, la mirada de los atletas clasificados está puesta en la ciudad de Chihuahua. Del 22 al 30 de abril, la UACH será el epicentro del deporte universitario al albergar la Universiada Regional.

La cita está hecha. La batalla regional, a la vuelta de la esquina y con pasión que inspira. Los equipos y atletas que lograron superar esta fase eliminatoria estatal son:

Disciplinas individuales:

Karate do

Tenis

Disciplinas en conjunto:

Básquetbol varonil

Básquetbol 3×3 varonil y femenil

Fútbol bardas varonil y femenil