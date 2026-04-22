La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, informó que solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar dos temas clave: el hallazgo de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara y la muerte de agentes estadounidenses que, según información difundida por el periodista Luis Chaparro este lunes, pertenecían a la Central Intelligence Agency.

La mandataria estatal explicó, durante la 15ª Conferencia Internacional de Minería en Chihuahua, que su gobierno busca reforzar la coordinación con el Gobierno federal ante un caso que involucra seguridad, crimen organizado y posibles implicaciones internacionales.

La información se basa en declaraciones públicas de la propia gobernadora y reportes oficiales en proceso de integración por la Fiscalía estatal.

Campos Galván detalló que la solicitud de encuentro con la titular del Ejecutivo federal tiene dos objetivos principales:

Analizar el caso del narcolaboratorio localizado el 19 de abril en la Sierra Tarahumara.

Revisar el contexto de la muerte de agentes estadounidenses, vinculados presuntamente a la CIA.

Refrendar la coordinación institucional entre el estado y la Federación en materia de seguridad.

La gobernadora subrayó que su administración mantiene disposición para trabajar de forma conjunta ante hechos que requieren atención inmediata y coordinación de alto nivel.

De acuerdo con lo informado por el gobierno estatal, el operativo permitió ubicar y desmantelar uno de los puntos de producción de drogas sintéticas más relevantes en la región.

Entre los elementos destacados:

Ubicación: Sierra Tarahumara, Chihuahua.

Fecha del hallazgo: 19 de abril.

Tipo de sustancias: Principalmente metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

Resultado: Desarticulación del laboratorio y aseguramiento del sitio.

La mandataria afirmó que este golpe representa un avance en el combate al narcotráfico:

Esto es un gran logro en la lucha contra las drogas y el narcotráfico”.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) es la instancia encargada de integrar el informe oficial del caso.

Campos Galván adelantó que:

Se elabora un reporte detallado del operativo.

El documento será presentado “en las próximas horas a la ciudadanía”.

Se incluirán datos sobre lo ocurrido durante la intervención y sus consecuencias.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente todos los detalles, por lo que se espera que el informe aclare puntos clave, como el contexto exacto del enfrentamiento y la participación de los agentes extranjeros.

La gobernadora expresó su postura institucional ante los hechos y reiteró su solidaridad:

Manifestó apoyo a las familias de las personas fallecidas en los operativos.

Reconoció la labor de las corporaciones que participaron en el despliegue.

En particular, destacó el trabajo de:

El Ejército Mexicano

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua

El caso combina varios elementos que elevan su relevancia:

Presencia de crimen organizado con capacidad de producción a gran escala.

Participación de fuerzas estatales y federales en operativos conjuntos.

Posible vínculo internacional, por la identidad de los agentes fallecidos.

Este contexto vuelve clave la coordinación entre niveles de gobierno y la claridad en la información oficial que será presentada.

ElImparcial