Cuadrillas de la Dirección de Limpia continúan trabajando en diversos sectores de la ciudad como parte de la Cruzada del Cambio, programa que busca mejorar la imagen urbana y las condiciones de movilidad para la ciudadanía.

El titular de la dependencia, Gibran Solís, informó que las labores se desarrollan en las avenidas Talamás Camandari, Rafael Pérez Serna y Periférico Camino Real.

Explicó que las acciones contemplan limpieza general, pintura de infraestructura urbana y retiro de azolve, con el propósito de mantener los espacios públicos más seguros, ordenados y funcionales para los juarenses.

Señaló que debido a que en algunas zonas se utiliza maquinaria pesada para el retiro de azolve, es necesario conducir con precaución, respetar los señalamientos preventivos y disminuir la velocidad.

Aseguró que estas labores continuarán durante los próximos días.