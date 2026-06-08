Pasan la noche en la banqueta con la esperanza de una oportunidad de trabajo

Ciudad Juárez.– La escasez de vacantes en la industria maquiladora ha provocado que decenas de personas lleguen desde la madrugada e incluso pasen la noche afuera de las plantas para intentar obtener una oportunidad laboral.

La mañana de este lunes, alrededor de 30 a 35 personas permanecían formadas frente a una maquiladora ubicada sobre la avenida Talamas Camandari, en el cruce con el Libramiento Independencia, donde se llevaba a cabo un proceso de reclutamiento.

Entre los aspirantes se encontraba Luis, quien relató que llegó desde la noche del domingo para asegurarse uno de los primeros lugares en la fila.

“Me vine desde anoche porque ahorita está muy difícil conseguir trabajo. Quería ser de los primeros en que me entrevistaran”, comentó.

El buscador de empleo explicó que acudió con toda su documentación actualizada, ya que anteriormente ha perdido oportunidades laborales por no contar con algún requisito vigente al momento de la contratación.

A las 6:00 de la mañana ya figuraba entre las primeras personas formadas. Sin embargo, reconoció que no tiene certeza de ser contratado y que, en caso de no obtener la vacante, continuará buscando empleo en otras maquiladoras de la zona.

Por su parte, Jorge señaló que se enteró del reclutamiento a través de redes sociales y de publicaciones difundidas por Index Ciudad Juárez. Comentó que la oferta especificaba labores consideradas pesadas y orientadas principalmente a la contratación de hombres.

No obstante, en la fila también se observó la presencia de varias mujeres, por lo que se desconoce si la empresa contempla vacantes para otras áreas o actividades menos demandantes físicamente.

Conforme avanzaba la mañana, más personas continuaban llegando para intentar participar en el proceso de selección. Algunos de los aspirantes aseguraron llevar varios meses desempleados, mientras que otros señalaron tener hasta un año sin conseguir trabajo formal.

Aunque muchos reconocieron que no se sienten completamente confiados de obtener una plaza debido a la alta competencia por las pocas vacantes disponibles, coincidieron en que no les queda otra opción más que seguir buscando oportunidades.

La escena refleja el complicado panorama laboral que atraviesa parte de la industria maquiladora en Ciudad Juárez, donde el cierre de algunas plantas y la reducción en las contrataciones han incrementado la competencia entre quienes buscan incorporarse nuevamente al mercado laboral.Encabezados informativos