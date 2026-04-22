El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, hizo la entrega de obras del Presupuesto Participativo en las escuelas secundarias número 3067 y 3042 ubicadas en Praderas del Sol, con un presupuesto de 8 millones 600 mil pesos.

“Hoy venimos a realizar la entrega formal de obras de infraestructura, así como un cheque simbólico para la implementación de un programa de prevención de adicciones y violencia”, indicó el alcalde.

Agregó que esta inversión que el Gobierno Municipal hace en inversión, es porque el tesoro más grande que tiene la ciudad son los niños, niñas y jóvenes.

“Lo que les pedimos es que le echen muchas ganas, que se cuiden mucho, que le digan no a las drogas, no hay peor mugrero que les haga más daño a ustedes que las drogas, si alguien les ofrece eso, es alguien que les quiere hacer mucho daño, seguimos trabajando por la educación y trabajando por ustedes, que Dios las y los bendiga”, expresó.

El titular de Participación Ciudadanía, Sebastián Aguilera Brenes, agradeció a los padres de familia, alumnos y maestros por participar en el Presupuesto Participativo, ya que fueron acreedores a dos proyectos ganadores.

“En uno de ellos se hizo el domo, aún están los preliminares, la cimentación e iluminación; falta trabajo de esta obra, con un monto total de más de 3 millones 184 mil pesos”, indicó.

De igual manera explicó que se remodelaron dos aulas, que consistió en la construcción del salón que incluyó demolición, cimentación, muros de block, acabados interiores y exteriores, puerta de acceso, muebles sanitarios, muro de tabla roca en baño, impermeabilización con maya reforzada, instalación eléctrica, sistema de iluminación con un total de 2 millones 986 mil.

Felicitó a la Asociación Civil Jóvenes por la Familia quienes también participaron en el Presupuesto Participativo y fueron acreedores a 2 millones 500 mil pesos para la implementación de talleres, capacitaciones y pláticas informativas en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública.

El director de la Escuela Secundaria Estatal número 3042, Juan Diego Ortiz, agradeció y reconoció el apoyo otorgado por el Presidente Municipal.

“Siempre ha habido un apoyo por parte del Gobierno Municipal, sin precedentes, el cual no ha consistido únicamente en infraestructura sino en programas preventivos a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en la entrega de mochilas con útiles escolares y en obras como el laboratorio, domo y aulas nuevas”, comentó.

La proponente del proyecto social 2025, Jacqueline Murillo Salazar, agradeció a los alumnos, maestros, padres y madres de familia, así como a las autoridades municipales por estar presentes en esta entrega.

“Para mí, como presidenta de Acción de Jóvenes por la Familia, es un verdadero honor estar aquí en esta entrega simbólica del proyecto denominado Alianza por la Seguridad Juntos por la Prevención”, señaló.

Resaltó que la seguridad no se construye solamente desde las instituciones, sino desde la comunidad, desde la familia y a la prevención, agradezco al alcalde, por impulsar la convocatoria del 2025.

Acudieron a la entrega el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz; el director de la escuela Secundaria número 3067, Gregorio Monje Quezada; director de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Antonio Salas; titular de Infraestructura Educativa, Ismael Rueda; director de Obras Públicas; Daniel González, así como la proponente del proyecto domo 2025, Erika Liliana Reyes Treviño.