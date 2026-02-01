La Operadora de Transporte (OTV), informa que el CAM Móvil del JuárezBus, continuará con sus servicios para la comunidad universitaria, ahora en el campus ICB (Instituto de Ciencias Biomédicas).

Tras la demanda registrada durante su visita al campus IIT/IADA de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Del 3 al 6 de febrero, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, el CAM Móvil se instalará en el campus ICB de la UACJ.

Para uso exclusivo de las y los estudiantes del instituto, quienes podrán realizar el trámite de su tarjeta preferencial estudiantil y facilitar su acceso al sistema JuárezBus sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la ciudad.

Cabe señalar que este lunes 2 de febrero será día inhábil para el CAM Móvil, así como para el resto de los Centros de Atención de Movilidad (CAM) del JuárezBus, por lo que no se brindará atención en ninguna de sus ubicaciones.

Asimismo, para ampliar la cobertura de atención, el 7 de febrero el CAM Móvil se instalará nuevamente frente al Supermercado Riberas, en la zona de El Porvenir, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

Durante estas jornadas, las personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas pertenecientes a pueblos originarios podrán realizar la emisión, renovación o reposición de su tarjeta con un costo de 30 pesos, mientras que la renovación se mantiene gratuita.

De igual forma, las y los usuarios podrán tramitar la tarjeta general. Para mayor información, pueden comunicarse vía mensaje de WhatsApp a la línea de atención (656) 852 7384.