Con una jornada llena de aprendizaje, creatividad y conciencia ambiental, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) llevó a cabo este sábado el taller “Jurassic Art” en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, donde niñas, niños y adultos participaron en actividades relacionadas con fósiles y evolución natural.



El evento inició con una exhibición de fósiles de amonites pertenecientes a una colección natural, permitiendo a los asistentes conocer de cerca estas especies que habitaron el antiguo mar de Tetis, considerado parte fundamental de la historia geológica del territorio chihuahuense.



Durante la actividad también se ofreció una plática sobre las características de los fósiles y su relevancia como recursos naturales, resaltando la importancia de comprender la evolución de los ecosistemas y las especies a través del conocimiento científico y cultural.



Posteriormente, las familias participaron en una dinámica de creación de fósiles mediante improntas elaboradas con materiales amigables con el medio ambiente, fomentando la creatividad y el cuidado del entorno natural.



La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de proyectos fortalecen la formación de una sociedad más consciente y participativa en la protección de los espacios naturales y culturales de la comunidad.



Asimismo, señaló que las actividades impulsadas por el instituto buscan generar sentido de pertenencia y responsabilidad social entre la ciudadanía, especialmente en las nuevas generaciones.



Con talleres como “Jurassic Art”, el Gobierno Municipal y el IPACULT continúan promoviendo espacios culturales y educativos que integran arte, ciencia y medio ambiente para beneficio de las familias juarenses.