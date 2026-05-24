El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, expresó su respaldo a la gobernadora Maru Campos luego del citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que se trata de un intento de presión política contra una mandataria que ha enfrentado de manera firme al crimen organizado.

A través de un mensaje público, Bonilla destacó que la Gobernadora acudió personalmente a recibir la notificación y aseguró que siempre se ha conducido con responsabilidad y respeto a la ley.

“Así se ha conducido siempre: de frente, con responsabilidad y con respeto a la ley”, expresó.

El alcalde señaló que en Chihuahua sí se combate al crimen y se enfrentan directamente problemáticas como los narcolaboratorios y los grupos criminales, mientras que en otras entidades del país existen casos de autoridades señaladas y protegidas desde el poder.

Asimismo, sostuvo que el citatorio ocurre después de que Chihuahua exhibiera resultados en materia de seguridad y cuestionó que las instituciones federales sean utilizadas para presionar políticamente a quienes piensan distinto al gobierno federal.

“Las instituciones deben servir para impartir justicia, no para presionar políticamente”, afirmó.

Marco Bonilla también aseguró que la ley debe aplicarse por igual y acusó que este tipo de acciones representan una afectación al orden constitucional y al respeto entre poderes.

Durante su mensaje, reiteró que Chihuahua continuará trabajando y defendiendo al estado frente a cualquier intento de intimidación política.

“Aquí hay gobierno, hay resultados y hay una Gobernadora que no se raja, que no se esconde y que seguirá defendiendo a Chihuahua con firmeza”, señaló.

Finalmente, el alcalde manifestó que Maru Campos cuenta con el respaldo de miles de chihuahuenses y de personas en todo el país que reconocen su trabajo y liderazgo.

“Porque nunca vamos a dejar solos a quienes sí combaten al crimen”, concluyó.