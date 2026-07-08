“El Municipio de Juárez es una administración oscura que oculta información”, afirmó el dirigente municipal del PAN, Ulises Pacheco, al denunciar presuntas irregularidades en materia de transparencia dentro de la administración encabezada por Cruz Pérez Cuéllar.

Durante una conferencia de prensa, Pacheco aseguró que la administración municipal no ha cumplido con la actualización de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, situación que, dijo, dificulta a los ciudadanos conocer el destino de los recursos públicos y los contratos celebrados por el Ayuntamiento.

El dirigente panista señaló que la información disponible en la plataforma no se ha actualizado desde octubre de 2025, pese a que la Ley de Transparencia del Estado de Chihuahua establece la obligación de publicar y actualizar periódicamente dichos datos.

Ante esta situación, informó que el PAN, junto con su equipo jurídico, prepara una denuncia ante el Instituto Estatal de Transparencia por el presunto incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del Municipio de Juárez.

Como ejemplo de la información que, según afirmó, no se encuentra disponible para consulta pública, Pacheco mencionó un contrato otorgado durante 2026 al portal Chiwas News por 5 millones de pesos. Agregó que el mismo medio habría recibido otro contrato en 2025 por 2.5 millones de pesos.

De acuerdo con los datos expuestos por el dirigente panista, ambos convenios representan una erogación total de 7.5 millones de pesos en menos de dos años de la actual administración municipal.

Asimismo, indicó que el partido revisa otros contratos relacionados con servicios de transporte correspondientes a 2024 y 2025, cuyo monto conjunto superaría los 40 millones de pesos, y sobre los cuales, dijo, existen cuestionamientos respecto a su operación y aplicación.

Ulises Pacheco aseguró que el PAN continuará documentando y revisando contratos municipales para presentarlos ante las instancias correspondientes, mientras exige que el Gobierno Municipal actualice la información pública y garantice el acceso de la ciudadanía a los datos relacionados con el ejercicio de los recursos públicos.