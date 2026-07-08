La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia de ocho años y cuatro meses de prisión, dictada en contra de Ana Belém R. Q., tras demostrarse su responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido a un masculino.

El cúmulo de pruebas que presentó el agente del Ministerio Público, fueron determinantes para obtener la resolución de culpabilidad, dictada por un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos.

A través de la investigación ministeriales, se esclareció el hecho delictivo que se registró entre los días 13 y 14 de agosto del año 2021, y se demostró la participación de Ana Belem R. Q., quien, de acuerdo a las indagatorias, ordenó a otra persona atacar con un arma blanca a la víctima, cuando esta se encontraba cambiando el neumático de un vehículo en la calle Miguel de la Madrid, a la altura de los fraccionamientos Terranova y los Arcos, en Ciudad Juárez.

Ana Belem R. Q., por los citados hechos, fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión.

El Tribunal de Enjuiciamiento, en la audiencia de individualización de sanciones, impuso la pena de prisión que Ana Belem R. Q purgará en el Centro de Reinserción Social número dos.