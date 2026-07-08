La Secretaría del Ayuntamiento ya tiene el documento completo, solo estamos en una etapa de arrimar más elementos que se pudieran obtener para que vaya lo más robusta posible, informó el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, respecto a la denuncia que se interpondrá por el incendio en el centro de acopio de neumáticos que se encuentra junto al relleno sanitario.

Dijo que la denuncia se presentará directamente ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero lo importante es que vaya soportada con temas jurídicos muy claros.

“Tenemos la obligación de hacerlo, independientemente de a quién vaya dirigida o de quién resulte responsable en su caso”, destacó.

Dijo que es importante informar de una forma clara a la comunidad de todos los pasos que se han ido siguiendo para poder darle solución a esta situación que se presentó, en la que ya se tienen avances positivos.

“Estamos dándole prioridad al tema de sofocar el incendio y en cuanto a la investigación, sabemos que va para largo; este es un tema que no por el hecho de que no se detuvo a algún responsable en el momento, no se va a llevar a cabo la investigación”, puntualizó el edil.

Indicó que se continuará informando con veracidad para evitar que vociferen las mentiras que se han estado señalando en varios puntos.

Asimismo, dijo que solicitó al secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, aumentar la cantidad de rondines en determinadas horas; en tanto, para poderlo hacer se hablará con la empresa que está construyendo la planta de reciclaje de llantas, esperando que apoyen con más personal.