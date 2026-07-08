El alcalde Marco Bonilla informó que el Gobierno Municipal puso a disposición del Gobierno Federal cuatro predios estratégicos para la construcción de Viviendas para el Bienestar, con el objetivo de contribuir a que más familias chihuahuenses puedan acceder a un patrimonio, al tiempo que desmintió las declaraciones que aseguran que la administración municipal ha obstaculizado este proyecto.

Bonilla mostró el oficio enviado el pasado 9 de abril al Gobierno Federal, mediante el cual el Municipio formalizó el ofrecimiento de terrenos con vocación habitacional para ser incorporados al programa federal. “Nosotros presentamos un oficio desde el 9 de abril ofreciéndoles los terrenos para que sean utilizados en la construcción de Viviendas para el Bienestar. Estamos en la mejor disposición de colaborar con el Gobierno Federal”, expresó.

Además, detalló que los predios propuestos corresponden a:

• Un terreno de 5 mil 674 metros cuadrados en Jardines de Universidad.

• Dos predios de 5 mil 754 metros cuadrados, cada uno, ubicados en Cumbres Universidad, ambos con uso de suelo habitacional.

• Un terreno de 11 mil metros cuadrados sobre la calle Mozambique, frente al León y en la salida a Ciudad Juárez, considerado por su ubicación como un espacio estratégico para el desarrollo de vivienda.

El Alcalde Bonilla subrayó que la autorización para desarrollar el proyecto corresponde al Gobierno Federal; sin embargo, reiteró que el Municipio ya cumplió con la parte que le corresponde al poner a disposición los mejores terrenos municipales para este fin.

Asimismo, rechazó los señalamientos realizados por actores de Morena respecto a que administraciones panistas mantienen detenido el programa de vivienda en Chihuahua. “Estamos en la mejor disposición de colaborar con el Gobierno Federal, pero también de aclarar las mentiras que Morena está diciendo”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que su administración continuará trabajando de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno cuando se trate de proyectos que beneficien a las familias chihuahuenses, privilegiando el interés ciudadano por encima de cualquier diferencia política.