El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que en los próximos días intensificará sus recorridos por las distintas regiones del estado con el propósito de mantener un contacto directo con las y los chihuahuenses y conocer de primera mano sus inquietudes y con ello consolidar el proyecto de la transformación.

El aspirante señaló que su prioridad es fortalecer la comunicación con la ciudadanía mediante visitas a municipios y colonias, además de aprovechar los espacios en los medios de comunicación para compartir sus propuestas y escuchar las opiniones de la población.

“Vamos a hacer un gran esfuerzo de comunicación clara. Queremos hablar con las y los chihuahuenses en los municipios, en las colonias y a través de los medios de comunicación, para que la gente conozca el proceso y participe de manera informada cuando sea consultada”, expresó.

Pérez Cuéllar indicó que durante las próximas semanas sostendrá una intensa agenda de trabajo en todo el estado, convencido de que el contacto directo con la ciudadanía es fundamental para construir un proyecto que responda a las necesidades de cada región de Chihuahua.

Finalmente, reiteró que continuará recorriendo el estado con apertura y cercanía, escuchando a las familias chihuahuenses y fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía como parte del proceso interno de la Cuarta Transformación.