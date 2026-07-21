La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) participó en la conferencia de prensa semanal realizada en el Centro de Autismo donde el comandante Enrique Burciaga Heras, titular de la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género (DEVIFG), presentó los resultados obtenidos en la atención y prevención de la violencia familiar.



Durante su intervención, destacó que la creación de la DEVIFG, el Protocolo Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y el Centro Municipal para la Atención y Trabajo con Hombres y Masculinidades (CEMATH) han fortalecido la confianza ciudadana y mejorado la atención integral a las víctimas.



Como resultado de estas estrategias, los reportes por violencia familiar al 9-1-1 disminuyeron de 4 mil 648 en el año 2018 a 2 mil 202 en 2025, lo que representa una reducción superior al 50 por ciento, manteniendo una tendencia favorable durante 2026 con 921 reportes registrados durante el primer semestre.



Así mismo, informó que la DEVIFG ha brindado 17 mil 555 atenciones psicológicas, 4 mil 62 asesorías jurídicas y 2 mil 591 servicios de trabajo social, además de fortalecer las medidas de protección mediante la entrega de 2 mil 671 Dispositivos de Alerta Inmediata para mujeres víctimas de violencia.



Durante la conferencia, el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, reconoció la creación y el trabajo que realizan la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género (DEVIFG) y el Centro Municipal para la Atención y Trabajo con Hombres y Masculinidades (CEMATH), destacando que ambas instancias han fortalecido la atención integral, la prevención y la protección de las familias juarenses.



La SSPM reitera que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la Policía Municipal, el sistema “Juárez Vigilante”, las organizaciones especializadas y las campañas de prevención, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía para denunciar y reafirmando su compromiso con la atención y protección de las familias juarenses.