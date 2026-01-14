El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) será sede del 2º Campeonato Estatal de Robótica y Habilidades STEM, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de enero en el Gimnasio del Cobach en Ciudad Juárez, ubicado dentro del Parque Central.

El objetivo de este certamen es fomentar el interés por la ciencia y la tecnología, así como impulsar la creatividad y el desarrollo de competencias relacionadas, entre niñas, niños y jóvenes de la entidad.

Por medio de desafíos prácticos en robótica y habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), se busca promover el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la innovación como herramientas clave para el aprendizaje y la transformación social.

Se espera la participación de más de 500 estudiantes, organizados en aproximadamente 70 equipos provenientes de diversas instituciones educativas de nivel Básico, Medio Superior y Superior de distintos municipios del estado.

Los conjuntos podrán competir en cuatro ramas: Robótica Móvil, Robótica Colaborativa, Aerial Drone Competition, e Internet de las Cosas/Inteligencia Artificial.

La organización de este evento está a cargo del Cobach y cuenta con la anuencia de la Academia STEM Iberoamérica y la Coordinación de Política Digital, que preside Walter Zamarrón, así como de los Integrantes del Consejo STEM del Estado, que conjunta a los diversos sectores y sociedad científica dedicada a impulsar la innovación y el desarrollo.

Cobach invita a los equipos de escuelas públicas y privadas a participar en este torneo. Para mayores informes e inscripciones, las y los interesados pueden acudir directamente a su institución educativa o consultar la liga: https://academiastem.org/championships/.