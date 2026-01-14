En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión, la Dirección de Salud Municipal impartió una serie de capacitaciones en centros laborales de la ciudad, con el objetivo de promover la prevención, detección oportuna y atención de este padecimiento.

Psicólogos del Centro de Salud Urbano B dieron pláticas informativas los días martes 13 y hoy miércoles 14 de enero en dos empresas del sector maquilador.

La primera actividad se llevó a cabo en la maquiladora YFY Júpiter, donde participaron 75 trabajadores, quienes recibieron información sobre qué es la depresión, sus principales síntomas y la importancia de atenderla a tiempo.

Durante esta jornada, realizada el mismo día de la conmemoración internacional, también recibieron un mini cuestionario de autoevaluación, con el propósito de que las y los asistentes pudieran identificar posibles señales de depresión y reflexionar sobre su bienestar emocional o el de otras personas.

La segunda capacitación se efectuó este miércoles 14 de enero en la maquiladora Motores Eléctricos de Juárez Regal Renord, con la participación de aproximadamente 350 empleados, ampliando el alcance de estas acciones preventivas en el ámbito laboral.

En este contexto, la directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, exhortó a la ciudadanía a priorizar el cuidado de su salud mental y a brindar apoyo a quienes enfrentan este trastorno, que afecta a millones de personas en el mundo.

La titular de la dependencia recordó que se ofrece asesoría psicológica gratuita a través del Centro de Salud Urbano B, ubicado en las calles Puerto Anzio y Puerto Progreso, en la colonia Portal del Roble, como parte de su compromiso con la atención integral y la promoción de la salud mental.