La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva a la ciudadanía, debido al pronóstico de un marcado descenso en las temperaturas del estado durante los próximos días.

El viernes 9 y sábado 10 de enero, la masa de aire frío que impulsa al sistema frontal número 27 generará un ambiente muy frío en la zona serrana, con heladas en varias partes de la región.

El cielo se prevé despejado y los vientos serán de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas que pueden superar los 55 km/h en el norte, noroeste y sureste, que podrían ocasionar tolvaneras en el tramo carretero Juárez-Janos y en municipios cercanos.

Las temperaturas previstas para el viernes son (grados centígrados °C), Chihuahua 18/6, Juárez 11/4, Janos 11/2, Madera 10/-4, Temósachic 12/-6, Cuauhtémoc 16/1, Ojinaga 19/6, Delicias 22/6, Camargo 23/7, Jiménez 24/8, Parral 21/4, Creel 12/-5, Chínipas 26/10, Guachochi 14/-4 y El Vergel 13/-6.

Para hoy, las temperaturas se mantendrán muy frías en la Sierra Tarahumara con heladas en diversas áreas, cielo de parcialmente nublado a nublado y vientos de 20 a 30 km/h, con ráfagas que pueden rebasar los 85 km/h en el oeste, centro y sur.

Las rachas podrían ocasionar tolvaneras en tramos carreteros como Chihuahua–Juárez, Juárez–Janos, Janos–Flores Magón, Chihuahua–La Junta, Chihuahua–Jiménez, Jiménez–Parral y la vía corta Chihuahua–Parral.

Se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 2 milímetros (mm) en Juárez, Ascensión, Janos, Casas Grandes y Madera, con posibilidad de caída de aguanieve y/o nieve en la madrugada del viernes en las partes altas de Janos y Madera.

Protección Civil Estatal exhorta a la población a extremar precauciones ante este pronóstico, así como a mantenerse atenta a las indicaciones de seguridad y los avisos oficiales.