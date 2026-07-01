Serena Fonseca, la promesa juarense del arco mexicano

Con apenas 16 años de edad, Serena Idali Fonseca Alfaro se ha convertido en una de las jóvenes promesas del fútbol femenil mexicano. Continúa dando pasos firmes en su desarrollo deportivo y hoy se encuentra cada vez más cerca de alcanzar uno de sus mayores sueños, defender la portería de la Selección Mexicana.

Su historia con el balón comenzó cuando tenía apenas seis años, inspirada por la afición de su padre, Héctor Fonseca Aguijo, quien fue la primera influencia para despertar su pasión por este deporte.

“Desde pequeña observaba jugar fútbol a mi padre y esa fue la forma en que llegó el balompié a mi vida”, recuerda la joven, quien además mantiene la ilusión de algún día competir en el fútbol europeo.

Con el paso de los años, su habilidad bajo los tres postes comenzó a destacar en torneos escolares y competencias locales. A los ocho años fue invitada por el profesor César Vidaña a integrarse al Centro de Capitalización Futbolística (CECAF) Juárez, donde inició una etapa clave en su formación.

Posteriormente, Serena fortaleció sus fundamentos técnicos y tácticos bajo la dirección de los entrenadores Jaime Vidaña y Jorge Ramírez, acumulando experiencia en torneos municipales, estatales y nacionales, escenarios en los que demostró seguridad, liderazgo y un constante crecimiento deportivo.

Su desempeño llamó la atención del Club Pachuca, institución que le abrió las puertas para continuar con su preparación en la Universidad del Fútbol. Ahí, además de entrenar con porteras de alto rendimiento en categorías juveniles y de primer nivel, ha logrado mantener un equilibrio entre su formación académica y deportiva gracias a un programa que le permite cursar la preparatoria sin descuidar sus entrenamientos.

El proceso con la institución hidalguense representó un punto de inflexión en su carrera. Tras superar con éxito dos exigentes filtros de evaluación, la guardameta se encuentra en la etapa previa a un tercer proceso que podría acercarla aún más a la posibilidad de integrar la Selección Mexicana de Fútbol Femenil.

Para su padre, el camino recorrido es resultado de años de esfuerzo, disciplina y una competitividad que Serena ha demostrado desde la infancia. Esas cualidades, sumadas a su talento y determinación, la perfilan como una de las futbolistas con mayor proyección surgidas de Ciudad Juárez.

Mientras continúa preparándose en busca de nuevos retos, Serena Fonseca representa el crecimiento del futbol femenil fronterizo y el potencial de una generación de jóvenes deportistas que aspiran a trascender en el ámbito nacional e internacional.