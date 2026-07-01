El Departamento de Bomberos de Ciudad Juárez le dio lectura al último pase de lista del Teniente Enoc García Solís, quien concluyó una destacada trayectoria de 26 años de servicio al alcanzar su jubilación.



La ceremonia estuvo marcada por el reconocimiento de compañeros y personal de la corporación, quienes agradecieron la entrega, el profesionalismo y la vocación de servicio que distinguieron al Teniente Enoc García Solís durante más de dos décadas de trabajo en favor de la ciudadanía.



A lo largo de su carrera, el oficial participó en innumerables acciones de atención a emergencias, protección civil y rescate, desempeñando sus funciones con compromiso, responsabilidad y dedicación, contribuyendo al fortalecimiento del Departamento de Bomberos.



Durante el último pase de lista se destacó que su labor deja un importante legado dentro de la institución, además de servir como ejemplo para las nuevas generaciones de elementos que integran la corporación.



Al concluir la ceremonia, sus compañeros le desearon éxito, salud y bienestar en esta nueva etapa de vida, reconociendo que su trayectoria permanecerá como parte de la historia del Departamento de Bomberos de Ciudad Juárez.