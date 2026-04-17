Productores del campo en Guanajuato anunciaron que realizarán movilizaciones el próximo 20 de abril en distintos puntos del estado, como medida de presión ante la falta de respuestas del Gobierno Federal a sus demandas relacionadas con apoyos y programas agrícolas.

El Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense A.C. informó que las acciones se desarrollarán de forma organizada y pacífica en tres puntos estratégicos, con el objetivo de visibilizar la situación que enfrentan miles de productores ante la cercanía de fechas clave para acceder a subsidios y apoyos.

De acuerdo con el comunicado, las acciones se llevarán a cabo en el entronque de la carretera Irapuato-Silao con la autopista Salamanca-León; en el entronque de la carretera libre Celaya Querétaro con la autopista de cuota Celaya-Querétaro; y en el entronque de la Carretera Federal 57 con el acceso a San Luis de la Paz.

El organismo señaló que la movilización ocurre en el contexto de la cercanía de la fecha límite, el 28 de abril, para acceder al subsidio de la cuota energética, así como al decreto de facilidades para la recuperación de concesiones vencidas.

Indicó que, desde noviembre del año pasado, han sostenido gestiones formales ante instancias federales, incluyendo reuniones recientes con representantes de la Secretaría de Agricultura, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde sus planteamientos fueron asentados en minutas oficiales para su canalización a oficinas centrales.

No obstante, el Comité señaló que hasta el momento no han recibido respuestas claras ni soluciones concretas,pese a la proximidad de los plazos y a la dependencia de estos apoyos por parte de productores agrícolas.

Entre las principales demandas se encuentran la atención al Programa de Cuota Energética (PEUA), el pago del incentivo al maíz del ciclo Primavera-Verano 2025, los pagos pendientes del precio de garantía del trigo entregado en mayo de 2025, así como la reactivación del programa de diésel agropecuario.

También solicitaron su inclusión en la elaboración del reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, además de otros temas que, indicaron, permanecen sin resolución.

El Comité informó que continuará privilegiando el diálogo institucional; sin embargo, señaló que las movilizaciones buscan visibilizar la situación del sector ante la falta de atención a sus planteamientos.

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