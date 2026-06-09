Con motivo del partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, autorizó una salida anticipada para parte del personal administrativo este jueves 11 de junio.

La jornada laboral concluirá a partir de las 12:00 del mediodía, a fin de que tengan oportunidad de trasladarse a sus hogares para seguir la transmisión del encuentro programado a la 1:00 de la tarde.

La medida no aplica para las corporaciones y dependencias que prestan servicios esenciales a la ciudadanía, como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Coordinación General de Seguridad Vial, Protección Civil y el Departamento de Bomberos, cuyos elementos continuarán laborando de manera normal.

Cada dependencia deberá organizar guardias y personal operativo para garantizar la continuidad de los servicios y la atención al público, especialmente en aquellas áreas donde se realizan trámites y servicios que requieren mantenerse en funcionamiento.

Algunas oficinas mantendrán personal de atención, particularmente aquellas relacionadas con trámites administrativos, permisos y servicios que requieren continuidad durante la jornada laboral.