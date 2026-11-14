Ante la suspensión de todos los vuelos en Estados Unidos (EU) y como medida precautoria, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) implementó restricciones temporales a las operaciones aéreas en México.

A través de un comunicado, detalló que se ordenó a todas las aeronaves en los aeropuertos mexicanos con vuelos programados a Estados Unidos permanecer en tierra hasta que las autoridades estadounidenses anuncien la reanudación de actividades.

Llamó a las pasajeras y los pasajeros a comunicarse con sus aerolíneas y grupos aeropuertarios mediante sus canales oficiales de comunicación con el fin de conocer el estado de los vuelos.

“La AFAC mantiene seguimiento a la situación en coordinación con las autoridades correspondientes y continuará informando oportunamente sobre cualquier actualización relacionada con la reanudación de los vuelos”, concluyó.

Antes, en el caso de la Zona Metropolina del Valle de México (ZMVM), el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) solicitó a las usuarias y los usuarios con vuelos con destino a EU contactar a su aerolínea para consultar el estatus de estos.

Por otro lado, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no se ha pronunciado al respecto.

Aeroméxico dio a conocer dicha suspensión afecta a diferentes vuelos desde y hacia Estados Unidos, por lo cual puso a disposición de las pasajeras y los pasajeros la página de internet para conocer el estado de estos últimos.

Volaris advirtió que sus vuelos podrían enfrentar demoras o cancelaciones, y solicitó a las usuarias y los usuarios consultar el estatus de sus vuelos en sus medios oficiales de comunicación, además de la aplicación para teléfonos celulares.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que la cancelación o retrasos de vuelos desde y hacia Estados Unidos no puede atribuirse a un problema de las aerolíneas.

De cualquier forma, ofreció dar asesorías a las y los pasajeros en los módulos de atención de los aeropuertos o pidió llamar al teléfono del consumidor 55-55-68-87-22 y 800-468-8722. Asimismo, ponerse en contacto a través de redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial, o enviar un correo electrónico a las direcciones:

denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx o asesoria@profeco.gob.mx.

Esta tarde, la Agencia Federal de Aviación (AFA, debido a sus siglas en inglés), anunció la suspensión de todos los vuelos en Estados Unidos por una falla en las comunicaciones, la cual afecta a los Centros de Control de Tráfico Aéreo.

“Los técnicos de la Agencia Federal de Aviación están investigando el asunto. Daremos actualizaciones cuando las tengamos”, aclaró el secretario norteamericano de transporte, Sean Duffy, mediante X.

ElUniversal