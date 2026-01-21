La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, continúa con los trabajos de mantenimiento en el colector Teófilo Borunda, como parte de las acciones para evitar brotes de aguas negras en esta zona de la ciudad.

En la intervención personal de la JMAS, utiliza equipos de desazolve tipo mancuernas con cucharón, los cuales permiten la extracción de grandes volúmenes de residuos sólidos acumulados en el interior de la tubería.

A consecuencia de estos trabajos, se mantiene el cierre a la circulación del carril izquierdo en el sentido de poniente a oriente, en el tramo comprendido entre el bulevar Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria, en un horario de 6 de la mañana a 12 del mediodía, por lo que se exhorta a los automovilistas a tomar precauciones.

La arquitecta Guadalupe Trujillo, jefa del departamento de Alcantarillado de la JMAS, informó que, diariamente se retiran grandes cantidades de desechos arrojados de forma indebida al sistema sanitario.

“Seguimos dando el mantenimiento al colector, hemos encontrado un taponamiento de muchos residuos, hemos sacado en estos días 14 metros cúbicos de azolve, como trapos desechos basura”, refirió.

Las labores continuarán durante el resto de la semana, con el objetivo de mejorar la operación del sistema sanitario.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez agradece la paciencia de los automovilistas, reiterando que estos trabajos son necesarios para que la red de drenaje funcione de manera adecuada, en beneficio de los juarenses.