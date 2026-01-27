La señora Gloria “N” tocó la “Campana de la Victoria” al concluir exitosamente su tratamiento contra el cáncer de mama, recibido en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua.

A sus 73 años, compartió su testimonio de lucha y resiliencia, recordando que la detección de su enfermedad se dio a través de una biopsia, luego de haber notado cambios en su seno izquierdo.

Tras un diagnóstico de cáncer de mama en etapa tres, inició un proceso de atención médica que se extendió desde el año 2017 hasta 2025, periodo en el que recibió acompañamiento constante por parte del personal médico, de enfermería y de apoyo del Instituto.

Al tocar la campana, la señora Gloria expresó la profunda emoción que significó cerrar esta etapa de su vida, describiéndolo como un momento liberador y lleno de gratitud, al representar el cierre de un ciclo marcado por el esfuerzo, la fe y la perseverancia. Para ella, la campana simboliza dejar atrás la enfermedad y comenzar una nueva etapa con mayor fortaleza y una actitud aún más positiva.

Asimismo, envió un mensaje a quienes atraviesan una situación similar: “Los invito a no rendirse, a mantener una actitud positiva y a no quedarse atrapados en el miedo, el cáncer puede superarse con atención oportuna, acompañamiento médico y fortaleza emocional”

Agradeció al Instituto Mexicano del Seguro Social y a todo su personal por el apoyo recibido durante estos años, resaltando que hoy puede celebrar la vida junto a su familia, integrada por dos hijos, nueve nietos y tres bisnietos, con la certeza de que seguirá adelante con más ganas y esperanza.